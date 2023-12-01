Опрос

Жители Назрани положительно оценили работу МВД по Ингушетии

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Жители крупнейшего населенного пункта региона Назрани положительно оценили работу правоохранителей. Было опрошено 300 человек от 18 лет: мужчин — 171, или 57%, женщин — 129, соответственно 43%, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Опрос проводился путем анкетирования в ноябре текущего года сотрудниками министерства внутренних дел с привлечением представителей общественного совета при МВД по региону.

Отмечается, что 71% граждан, принявших участие в мероприятии, чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество. 69% респондентов в целом доверяют или скорее доверяют, чем не доверяют полиции в обеспечении своей личной и имущественной безопасности. Столько же опрошенных оценивают работу полиции в городе Назрани положительно или скорее положительно, чем негативно.

«Результаты опроса показали, что в целом население крупнейшего города республики относится к деятельности органов внутренних дел положительно», — отметили в ведомстве.

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