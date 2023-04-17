Жители Назрановского района Ингушетии проголосуют за две территории для благоустройства в 2024 году

Как сообщили в Минстрое республики, каждый житель региона старше 14 лет может принять участие в данном проекте, зайдя на сайт https://06.gorodsreda. ru. Выбрать свой муниципалитет, территорию, за которую предпочтительнее отдать голос, и отправить сообщение с подтверждением.

Кроме этого, во всех городах и районах республики работают волонтеры, они в случае необходимости будут оказывать помощь в процедуре голосования, объяснят, как можно проголосовать через сайт Госуслуги, также расскажут о территориях, которые выставлены на голосование. Их легко узнать на улице, на них специальная экипировка и бейджики. Волонтеры будут работать на мероприятиях и праздниках, посетят школы и высшие учебные заведения.

Отмечается, что в этом году на голосование выставлено 53 общественные территории в 9 муниципальных образованиях республики. Это улицы, парки, скверы, благоустройство которых необходимо в первоочередном порядке. Согласно установленным показателям, в ходе голосования необходимо выбрать 39 территорий. Все они будут благоустроены в 2024 году. Так, в Назрановском районе Ингушетии на голосование выставлены две территории: улицы Новая и Подгорная в сельском поселении Сурхахи.

Комментируя старт кампании, руководитель Минстроя Ингушетии отметил, что данное мероприятие одно из ключевых в республике.

«Рейтинговое голосование на общероссийской платформе — одна из лучших возможностей реализовать пожелания жителей региона. Каждый из нас может влиять на жизнь в своем городе, реконструировать старые и создавать новые общественные пространства, выбирать дизайн-проекты и др. Каждый год жители республики показывают высокую заинтересованность в проекте, активно принимая участие в рейтинговом голосовании, надеемся, что и нынешний не станет исключением», — подчеркнул министр.

Напомним, рейтинговое голосование продлится до 31 мая, в рамках кампании пройдет несколько общественных мероприятий, в том числе и общероссийский субботник.