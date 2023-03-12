Жители трех улиц в двух населенных пунктах Ингушетии останутся без газа на 5 часов
Жители улиц Джабагиева и Муталиева в сельском поселении Экажево Назрановского района и улицы Бузуртанова в АО Насыр-Кортский Назрани в понедельник, 13 марта, с 10 до 15 часов останутся без газа.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии со ссылкой на АО «Газпром распределение Назрань», связано это с ремонтными работами на сетях газораспределения.
Граждан призывают быть бдительными, следить за газовым оборудованием.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.