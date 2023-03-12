Газоснабжение

Жители трех улиц в двух населенных пунктах Ингушетии останутся без газа на 5 часов

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Жители улиц Джабагиева и Муталиева в сельском поселении Экажево Назрановского района и улицы Бузуртанова в АО Насыр-Кортский Назрани в понедельник, 13 марта, с 10 до 15 часов останутся без газа.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии со ссылкой на АО «Газпром распределение Назрань», связано это с ремонтными работами на сетях газораспределения.

Граждан призывают быть бдительными, следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

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