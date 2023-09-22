Мошенничество

Жительница Чечни ответит в суде за незаконное получение материнского капитала в Ингушетии

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В мошенничестве при получении социальных выплат обвиняется 44-летняя жительница города Гудермес Чечни, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Для получения сертификата на материнский капитал, в ноябре 2016 года женщина представила в отделение ПФР по Ингушетии подложное свидетельства на несуществующего ребенка, а также документ о временной регистрации в Малгобеке.

Заключив со своей знакомой фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества, в 2017 году фигурантка получила господдержку на сумму более 453 тыс. рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Магасский районный суд. Также прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.

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