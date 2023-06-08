Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем

«В полицию позвонила 52-летняя жительница сельского поселения Южное, сообщившая о том, что в 6 утра она у себя во дворе нашла новорожденного ребенка», — сказал собеседник.

По его данным, выехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что рядом с частным домовладением у входной двери найдена картонная коробка с новорожденной девочкой. На вид ребенок здоров, предположительно, ему 1-2 месяца, он был завернут в пеленку. Сотрудники ПДН и члены комиссии по делам несовершеннолетних передали девочку в перинатальный центр в Назрани. Сейчас полиция ищет людей, подбросивших младенца.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в мае этого года в дежурную часть поступил звонок от жителя города Сунжи, сообщившего об обнаружении у ворот соседского домовладения, где проживают две пожилые женщины, картонной коробки, в которой находится новорожденный ребёнок.

Рядом с ящиком был пакет с подгузниками и бутылочкой с детской смесью. Полицейские вызвали скорую помощь. Врачи, обследовав младенца, констатировали отсутствие у него видимых телесных повреждений.

Девочка в сопровождении медиков и полицейского эскорта была доставлена в перинатальный центр. Малышку передали дежурному врачу.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили женщину, оставившую новорожденную у чужих ворот. Матерью оказалась уроженка Таджикистана 1993 г. р., временно проживающая в Чечне. По словам представителя МВД, в действиях иностранки усматриваются признаки преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).