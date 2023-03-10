Приговор

Жительница Ингушетии отработает 200 часов за реализацию контрафактного алкоголя

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Приговором Магасского районного суда 46-летней жительнице республики назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ за сбыт контрафактного алкоголя, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что женщина в августе прошлого года приобрела спиртосодержащую продукции с различными наименованиями, которую перевезла и хранила в магазине, расположенном вдоль ФАД «Кавказ» в городе Назрани. При проведении правоохранителями мероприятия «проверочная закупка», она сбыла за 300 рублей одну бутылку спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская».

Также во время осмотра места происшествия в помещении магазина были обнаружены и изъяты еще две аналогичные бутылки.

Эксперты установили, что изъятый алкоголь не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

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