Мошенничество

Жительница Ингушетии перевела мошеннице 100 тыс. рублей

0

Пожилая жительница Малгобека перевела мошеннице крупную сумму денег, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В своем заявлении правоохранителям 61-летняя горожанка указала, что с ней через мессенджер What’sApp связалась неизвестная, представившаяся специалистом службы безопасности кредитного учреждения.

Женщине сказали, что ей одобрен кредит на сумму 110 тыс. рублей и что в случае отказа от денег, она должна снять их со своей кредитной карты и переслать по частям на номер счета, указанный «банковской служащей». В результате, гражданка потеряла 100 тыс. рублей.

В действиях неустановленной усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России. Полицейскими проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии отметили 30-летие Минсельхоза республики
Ветераны поздравили с 75-летием отставного замминистра МВД по Ингушетии
Глава Ингушетии призвал посетить выставку «Россия» на ВДНХ
В Ингушетии проводится конкурс «Лучшее предприятие торговли»
Около 40 граммов марихуаны нашли у жителя Ингушетии
Сотруднику ФСБ Алихану Калиматову из Ингушетии 16 лет назад посмертно присвоили звание Героя России
В Ингушетии в трех ДТП пострадали шесть человек
Зайта Орцханова переизбрали мэром Магаса
Общественная палата Ингушетии поздравила жителей Токмакского района Запорожья с Днем народного единства
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем народного единства
Представитель Ингушетии стал победителем грантового конкурса Росмолодежи

Главное

Яндекс.Метрика

 