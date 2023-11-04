Жительница Ингушетии перевела мошеннице 100 тыс. рублей

В своем заявлении правоохранителям 61-летняя горожанка указала, что с ней через мессенджер What’sApp связалась неизвестная, представившаяся специалистом службы безопасности кредитного учреждения.

Женщине сказали, что ей одобрен кредит на сумму 110 тыс. рублей и что в случае отказа от денег, она должна снять их со своей кредитной карты и переслать по частям на номер счета, указанный «банковской служащей». В результате, гражданка потеряла 100 тыс. рублей.

В действиях неустановленной усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России. Полицейскими проводится проверка.