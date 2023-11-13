Мошенничество

Жительница Ингушетии решила заработать в Интернете и потеряла 40 тыс. рублей

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Жительница Назрани, решив заработать в сети Интернет, потеряла крупную сумму денег, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Женщина сообщила правоохранителям, что, обманутая мошенниками, обещавшими легкий заработок, она перевела им в общей сложности почти 40 тыс. рублей.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка.

В министерстве внутренних дел в очередной раз напомнили гражданам, что нельзя доверять звонкам и объявлениям незнакомых лиц, которые предлагают заработать в Интернете.

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