Жительница Ингушетии решила заработать в Интернете и потеряла 40 тыс. рублей
Жительница Назрани, решив заработать в сети Интернет, потеряла крупную сумму денег, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Женщина сообщила правоохранителям, что, обманутая мошенниками, обещавшими легкий заработок, она перевела им в общей сложности почти 40 тыс. рублей.
В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка.
В министерстве внутренних дел в очередной раз напомнили гражданам, что нельзя доверять звонкам и объявлениям незнакомых лиц, которые предлагают заработать в Интернете.