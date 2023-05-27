Жительницу Ингушетии будут судить за незаконное хранение золота на 2,6 млн руб.

Отмечается, что женщина в 2009 году незаконно приобрела и хранила по месту своего жительства в Малгобеке два слитка золота общей массой около 600 граммов, стоимостью более 2,6 млн рублей.

Золото было изъято в марте текущего года сотрудниками УФСБ России по региону.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.