Жительницу Вологды будут судить в Ингушетии за попытку сбыть мефедрон

Отмечается, что в феврале текущего года женщина посредством сети «Интернет» вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и бесконтактным способом получила от последнего оптовую партию синтетического наркотика, часть из которой разместила в тайнике в городе Карабулаке.

Реализовать 430 граммов мефедрона обвиняемой не удалось, поскольку ее задержали с поличным правоохранители.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. В отношении подельника фигурантки дело выделено в отдельное производство.