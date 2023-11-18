Жительницу Вологды будут судить в Ингушетии за попытку сбыть мефедрон
Ранее неоднократно судимая 48-летняя жительница Вологды обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
Отмечается, что в феврале текущего года женщина посредством сети «Интернет» вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и бесконтактным способом получила от последнего оптовую партию синтетического наркотика, часть из которой разместила в тайнике в городе Карабулаке.
Реализовать 430 граммов мефедрона обвиняемой не удалось, поскольку ее задержали с поличным правоохранители.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. В отношении подельника фигурантки дело выделено в отдельное производство.