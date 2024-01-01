Жительницу Ярославля осудят в Ингушетии за сбыт наркотиков в составе ОПГ

По версии следствия, с сентября 2022-го по март 2023 года девушка, действуя в составе ОПГ, занимающейся сбытом наркотических средств через онлайн-магазины в сети «Интернет» на территории Ярославской области, Татарстана и Ингушетии, совместно с 5 сообщниками в том числе и несовершеннолетним, получила 842 грамма мефедрона.

Расфасовав в мелкие партии по месту временного проживания обвиняемой во Владикавказе, сообщники разместили часть синтетического наркотика в тайниках на территории Малгобекского района. Довести свой преступный умысел до конца участники ОПГ не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.

В ходе расследования с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.

В отношении соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.