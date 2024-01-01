Наркотики

Жительницу Ярославля осудят в Ингушетии за сбыт наркотиков в составе ОПГ

0

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы в регионе осудят 23-летнюю жительницу города Ярославля, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с сентября 2022-го по март 2023 года девушка, действуя в составе ОПГ, занимающейся сбытом наркотических средств через онлайн-магазины в сети «Интернет» на территории Ярославской области, Татарстана и Ингушетии, совместно с 5 сообщниками в том числе и несовершеннолетним, получила 842 грамма мефедрона.

Расфасовав в мелкие партии по месту временного проживания обвиняемой во Владикавказе, сообщники разместили часть синтетического наркотика в тайниках на территории Малгобекского района. Довести свой преступный умысел до конца участники ОПГ не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.

В ходе расследования с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.

В отношении соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лавинная опасность прогнозируется в горах Ингушетии 
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым 2024 годом
Следователи Ингушетии поздравили воспитанников дома-интерната с наступающим Новым годом
Детям участников СВО и погибших полицейских в Ингушетии показали «Лесную сказку»
Герой России передал подарок Главы Ингушетии юному жителю Запорожья
Семьи погибших участников СВО навестил мэр Магаса Ингушетии
В администрации Главы Ингушетии проводили на отдых сотрудника с 63-летним стажем работы
Махмуд-Али Калиматов поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина
Глава Ингушетии исполнил новогодние желания еще троих детей
В Магасе подвели итоги конкурса на лучшее оформление здания к Новому году
По требованию прокуратуры Ингушетии закрыты 8 сайтов с информацией о способах «дробления бизнеса»

Главное

Яндекс.Метрика

 