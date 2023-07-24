Кража

Жителя Ингушетии будут судить за кражу денег, шоколада и энергетических напитков

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В краже с незаконным проникновением в жилище обвиняется 39-летний житель Назрановского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

В феврале текущего года мужчина, находясь на территории кафе «Астана», расположенного по ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт, взломал навесной замок и проник внутрь вагончика. Он похитил оттуда 50 тыс. рублей, а также энергетические напитки и шоколадные плитки, причинив владелице кафе значительный материальный ущерб на сумму более 52 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.

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