Жителя Ингушетии будут судить за кражу денег, шоколада и энергетических напитков

В феврале текущего года мужчина, находясь на территории кафе «Астана», расположенного по ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт, взломал навесной замок и проник внутрь вагончика. Он похитил оттуда 50 тыс. рублей, а также энергетические напитки и шоколадные плитки, причинив владелице кафе значительный материальный ущерб на сумму более 52 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.