Приговор

Жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии за хранение гранаты и боеприпасов

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32-летний житель Назрановского района Ингушетии признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что осужденный хранил по месту жительства в сельском поселении Барсуки 30 патронов, калибра 7,62×39 мм, а также гранату со взрывателем. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ по региону 1 апреля прошлого года.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей, мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Также он оштрафован на 30 тыс. рублей в доход государства.

Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

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