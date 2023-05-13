Жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии за хранение гранаты и боеприпасов

Судом установлено, что осужденный хранил по месту жительства в сельском поселении Барсуки 30 патронов, калибра 7,62×39 мм, а также гранату со взрывателем. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ по региону 1 апреля прошлого года.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей, мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Также он оштрафован на 30 тыс. рублей в доход государства.

Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.