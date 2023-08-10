Приговор

Жителя Ингушетии приговорили к двум годам условно за призывы к экстремизму

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Назрановский районный суд приговорил к двум годам условно и запрету пользоваться Интернетом жителя сельского поселения Сурхахи, призывавшего в соцсетях к экстремизму по признакам национальности, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Мужчина с использованием личного аккаунта в социальном сервисе «Instagram» (принадлежит запрещенной в России «Meta») опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности», — сказал собеседник.

Мужчине вынесен приговор за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета).

Обвиняемый осужден к 2 годам лишения свободы (условно) с запретом на 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор вступил в законную силу.

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