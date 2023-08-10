Жителя Ингушетии приговорили к двум годам условно за призывы к экстремизму

«Мужчина с использованием личного аккаунта в социальном сервисе «Instagram» (принадлежит запрещенной в России «Meta») опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности», — сказал собеседник.

Мужчине вынесен приговор за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьей 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета).

Обвиняемый осужден к 2 годам лишения свободы (условно) с запретом на 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор вступил в законную силу.