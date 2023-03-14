Жителя Ингушетии уличили в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установили, что житель региона похитил в 2020 году свыше 1 млн рублей бюджетных средств, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина представил в Центр занятости Назрановского района подложные документы об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по договору о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для людей, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере.