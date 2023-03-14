Жителя Ингушетии уличили в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств

Отмечается, что мужчина представил в Центр занятости Назрановского района подложные документы об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц по договору о предоставлении субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для людей, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере.