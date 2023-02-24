Жителям Ингушетии будут доступны около 400 программ бесплатного профессионального обучения

«В текущем году в рамках переобучения по нацпроекту «Демография» участникам курсов будут доступны 386 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации по востребованным в регионе профессиям», — сказал Муталиев.

Курсы могут пройти, по его словам, люди в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в декретном отпуске, безработные, молодые люди до 35 лет, работники, находящиеся под риском увольнения.

Обучение будет проходить на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Ставрополе, Томского госуниверситета и АНО «Агентство развития профессионального мастерства», в очном, заочном и дистанционном форматах.

Калиматов считает, что необходимо не только набирать группы на переобучение, но также ориентировать людей на самые востребованные профессии в республике, чтобы по окончанию обучения они точно могли найти для себя работу или открыть дело.

«Бороться с высоким уровнем безработицы в республике необходимо комплексно. Нацпроекты во многом помогли и помогают нашей республике, строятся новые социально значимые объекты, благоустраиваются города и села. А реализация регионального проекта «Содействие занятости» позволит нам частично решить одну из самых острых проблем по снижению числа незанятых», — отметил Глава.

Напомним, в 2023 году около 500 человек смогут пройти бесплатные курсы переобучения в Ингушетии по нацпроекту «Демография».