Платежи

Жителям Ингушетии напоминают о необходимости своевременных платежей за электроэнергию

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Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает жителям республики о важности высокой платежной дисциплины. Своевременные платежи за потребленную электроэнергию — один из ключевых источников реализации производственных мероприятий для повышения надежности электроснабжения региона.

В пресс-службе компании отметили, что оплату счетов можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании. В предстоящие выходные дни подразделения будут работать по следующему графику: 28 июня — выходной; 29 и 30 июня — в обычном режиме (с 9:00 до 18:00 мск, перерыв с 13 до 14 часов).

Заплатить за использованный энергоресурс, не выходя из дома, удобно, используя мобильное приложение «Свет онлайн».

С помощью сервиса для смартфона можно заплатить за электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

После прохождения простой процедуры регистрации потребитель может в «личном кабинете» уточнить все данные о потреблении электроэнергии, включая номер и баланс лицевого счета.

«Начисления и платежи», «История платежей», «История показаний» — это информационные разделы, позволяющие контролировать размер платежей за потребленную электроэнергию, ее расход, а также данные приборов учета.

Раздел «Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных показателей счётчика в энергокомпанию.

Функция «Квитанция» поможет создать платежный документ с текущим размером задолженности. С помощью раздела «Оплата счета» потребитель может произвести платеж за электроэнергию.

Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore.

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