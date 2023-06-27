Жителям Ингушетии напоминают о необходимости своевременных платежей за электроэнергию
Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает жителям республики о важности высокой платежной дисциплины. Своевременные платежи за потребленную электроэнергию — один из ключевых источников реализации производственных мероприятий для повышения надежности электроснабжения региона.
В пресс-службе компании отметили, что оплату счетов можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании. В предстоящие выходные дни подразделения будут работать по следующему графику: 28 июня — выходной; 29 и 30 июня — в обычном режиме (с 9:00 до 18:00 мск, перерыв с 13 до 14 часов).
Заплатить за использованный энергоресурс, не выходя из дома, удобно, используя мобильное приложение «Свет онлайн».
С помощью сервиса для смартфона можно заплатить за электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.
После прохождения простой процедуры регистрации потребитель может в «личном кабинете» уточнить все данные о потреблении электроэнергии, включая номер и баланс лицевого счета.
«Начисления и платежи», «История платежей», «История показаний» — это информационные разделы, позволяющие контролировать размер платежей за потребленную электроэнергию, ее расход, а также данные приборов учета.
Раздел «Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных показателей счётчика в энергокомпанию.
Функция «Квитанция» поможет создать платежный документ с текущим размером задолженности. С помощью раздела «Оплата счета» потребитель может произвести платеж за электроэнергию.
Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore.