Жителям Ингушетии напомнили о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию

Заплатить по счету удобно, используя мобильное приложение «Свет онлайн». С помощью сервиса для смартфона можно внести оплату за использованный энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore.

Оплату счетов за электроэнергию можно также произвести посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в центрах обслуживания клиентов.

В предстоящие выходные и новогодние каникулы центры обслуживания клиентов филиала будут работать по следующему графику: 30 декабря 2023 г. с 9:00 до 18:00 мск (перерыв с 13:00 до 14:00 мск); 3, 4 и 5 января 2024 г. с 9:00 до 18:00 мск (перерыв с 13:00 до 14:00 мск).

Выходные — 31 декабря, 1,2,6,7 и 8 января 2024 года, сообщает пресс-служба компании.