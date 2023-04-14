Жителям Ингушетии напомнили об уголовной ответственности за помощь террористам

«В связи с возникшей в последние дни на территории республики ситуацией и введенным режимом КТО, администрация Малгобекского района предупредила жителей об ответственности за оказание какой-либо помощи, пособничество и укрытие лиц, участвовавших в террористических актах», — сказал собеседник.

По его словам, сельчанам муниципальные власти разъяснили, что совершение действий террористической и экстремистской направленности, а также пособничество и укрывательство лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, влекут за собой уголовную ответственность. «Подобные деяния противоречат Исламу, ингушским адатам и законам России», — добавил он.

Напомним, всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

По данным управления ФСБ России по Ингушетии, в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 года рождения. В ходе осмотра места происшествия нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля был задержан 21-летний житель Малгобека Амир Боков, по предварительным данным, он является членом этой бандгруппы. 8 апреля поймали еще одного подозреваемого, жителя села Кантышево Микаила Мошхоева 1998 года рождения.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).

В результате трех нападения члены банды убили трех полицейских, ранили 11. Накануне в рамках расследования дела у двух жителей села Аки-Юрт нашли взрывные устройства, оба задержаны. В пятницу в администрации Малгобекского района заявили газете "Ингушетия, что по завершении КТО обследуют жилье, попавшее в зону перестрелки и получившее повреждения от пуль укрывшихся в заброшенном доме бандитов в ночь на 6 апреля.