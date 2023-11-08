Жителям ряда улиц Назрани отключили воду из-за замены трубы

«В связи с заменой ветхой водопроводной трубы на улице Исламская до 18 часов 9 ноября не будет водоснабжения на улицах Исламская, Героев Бреста, Ибн-Сина, Светлая, Башкирская и на нескольких прилегающих к улице Исламская других улицах», — говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, работы по замене трубы протяжённостью более 350 метров начались еще на прошлой неделе. Для того, чтобы не приходилось отключать целый город, была установлена задвижка на этой улице.

«Однако жители улицы Исламская задвижку сломали, чтобы увеличить напор воды. По данному факту проводится проверка, виновное лицо будет привлечено к ответственности», — добавили в администрации.

Отмечается, что для проведения повторных работ вновь перекрывается водоснабжение в городе.