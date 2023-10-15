Жителю Ингушетии грозит до 3 лет тюрьмы за незаконное хранение пистолета Токарева 1930 года

«Пистолет конструкции Токарева ТТ образца 1930/33 годов, калибра 7,62×25 мм и магазин к нему снаряженный семью патронами калибра 7,62×25мм, на которые у фигуранта не было никаких документов, правоохранители обнаружили в ходе проведения обыска по месту жительства», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 222 УК России (незаконные хранение оружия и боеприпасов)

Отмечается, что обвиняемый водворен в изолятор временного содержания