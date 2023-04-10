Назначение

Знаменитый ингушский борец классического стиля назначен старшим тренером молодежной сборной России

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Бекхан Оздоев

Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России, чемпион международного турнира Гран-при Ивана Поддубного, бронзовый призер первенства мира Бекхан Оздоев назначен старшим тренером молодежной сборной России по греко-римской борьбе.

«Поздравляю Бекхана Оздоева с серьезным назначением, пост старшего тренера в национальной сборной страны — это большая ответственность и в то же время хорошее начало для дальнейшей спортивной карьеры. Бекхан всегда отличался дисциплинированностью и ответственностью, уверен, что эти качества ему очень пригодятся в новой должности. Желаю успехов в этом начинании, а мы в свою очередь всегда готовы поддержать при необходимости», — прокомментировал назначение президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Отмечается, что Бекхан Оздоев принял решение о завершении спортивной карьеры и теперь станет работать тренером.

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