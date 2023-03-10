Борьба

Знаменитый ингушский борец Муса Евлоев провел в спортклубе «Ади-Ахмад» мастер-класс

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Муса Евлоев с юными борцами спортклуба «Ади-Ахмад»

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, чемпион и призёр первенств России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, Кубков мира, заслуженный мастер спорта России Муса Евлоев провёл в спортклубе «Ади-Ахмад» мастер-класс для юных борцов классического стиля.

Будущие чемпионы отрабатывали со своим знаменитым земляком технику приёмов, а также оттачивали коронные броски Мусы Евлоева.

В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики, заслуженный мастер спорта России Руслан Белхороев, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Назир Манкиев, вице-президент федерации Султан Яндиев, тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе, вице-президент федерации, заслуженный мастер спорта России Бекхан Манкиев, мастер спорта России международного класса Билан Нальгиев.

«Нашим спортсменам есть на кого равняться, наша небольшая республика по праву может гордиться уже двумя олимпийскими чемпионами по греко-римской борьбе, серебряным и бронзовым призерами по вольной борьбе. Еще раз повторюсь, нам есть к чему стремиться и есть чем гордиться», — прокомментировал Руслан Белхороев.

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