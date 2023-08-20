Бокс

«Золото» и «серебро» завоевали боксеры из Ингушетии на турнире в Черкесске

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В Черкесске завершились всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу среди юношей 14-15 лет памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова.

В активе сборной республики «золото» и «серебро», сообщили «Ингушетии» в федерации бокса региона.

Абдулла Аушев провел три боя, став победителем в весовой категории до 48 кг и обладателем путевки на первенство страны. Состязания будут проходить в городе Анапе Краснодарского края.

Также спортсмен был отмечен на соревнованиях в номинации «За лучшую технику».

Серебряную медаль в весе до 54 кг завоевал Хамзат Мальсагов. Он провел пять боев.

Тренеры победителя и призера — Тимур Аушев, Руслан Мальсагов, Мустафа Барахоев и Хусейн Боков.

В борьбе за награды и путевки на первенство России в столице Карачаево-Черкесии состязались 190 спортсменов из 27 регионов.

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