Незаконно спиливших деревья двоих жителей задержали в Ингушетии 

Несанкционированная рубка была проведена в Карабулакском лесничестве. У нарушителей из сельского поселения Яндаре обнаружены пила и грузовой транспорт для перевозки древесины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Еще раз напоминаем, что согласно действующему законодательству незаконная вырубка лесных насаждений влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», — отметил представитель экологического ведомства республики.