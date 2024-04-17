Незаконно выдавший земельный участок экс-глава села в Ингушетии написал явку с повинной

По словам собеседника издания, экс-чиновник в 2019 году незаконно выдал выписку из похозяйственной книги о наличии права собственности гражданина на земельный участок.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).