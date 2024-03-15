Незаконное подключение к газу ресторана выявили в столице Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, ранее администрация данного помещения привлекалась к ответственности по ст. 7.19 КоАП России (самовольное подключение и использование газа).

На это раз руководителю ресторана вменяется уже ч. 1 ст. 215.3 УК России (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Максимальное наказание за подобное деяние — лишение свободы на срок до двух лет.