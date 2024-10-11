Незаконное строительство объекта в водоохранной зоне выявлено прокуратурой Ингушетии

Незаконное строительство на стадии установки железобетонных свай ведется без разрешительной документации в пределах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны. Участок расположен рядом со школой-детским садом в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики.
В ходе проверки исполнения природоохранного и земельного законодательства городская прокуратура установила, что земельный участок в пойме реки Назранка принадлежит местной жительнице. Она приобрела его в 2019 году у предыдущего владельца. Основанием для регистрации права собственности стала подложная выписка из похозяйственной книги, выданная в 2015 году жителю региона администрацией АО Насыр-Кортский.
Фактически земельный участок кадастровой стоимостью около 667 тысяч рублей был незаконно обращен в частную собственность, а затем перепродан.
Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК России (мошенничество в крупном размере) в отношении виновного лица.
Также в Магасский районный суд направлено исковое заявление о возвращении указанного земельного участка в пользу республики в порядке гражданского судопроизводства.
Незаконное строительство приостановлено, а последний владелец земельного участка привлечена к административной ответственности Инспекцией государственного строительного надзора Ингушетии.