Незаконное строительство объекта в водоохранной зоне выявлено прокуратурой Ингушетии

В ходе проверки исполнения природоохранного и земельного законодательства городская прокуратура установила, что земельный участок в пойме реки Назранка принадлежит местной жительнице. Она приобрела его в 2019 году у предыдущего владельца. Основанием для регистрации права собственности стала подложная выписка из похозяйственной книги, выданная в 2015 году жителю региона администрацией АО Насыр-Кортский.

Фактически земельный участок кадастровой стоимостью около 667 тысяч рублей был незаконно обращен в частную собственность, а затем перепродан.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК России (мошенничество в крупном размере) в отношении виновного лица.

Также в Магасский районный суд направлено исковое заявление о возвращении указанного земельного участка в пользу республики в порядке гражданского судопроизводства.

Незаконное строительство приостановлено, а последний владелец земельного участка привлечена к административной ответственности Инспекцией государственного строительного надзора Ингушетии.