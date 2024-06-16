Новая школа откроется в селе Берд-Юрт Ингушетии до конца 2024 года

Учебное заведение возводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Готовность объекта на данный момент составляет порядка 50%.

«Уже полностью отстроен каркас здания, на стадии завершения находится наружная и внутренняя кладка стен, а также кровельные работы и монтаж оконных блоков. Помимо этого, во дворе установлены очистные сооружения и резервуар. Проводится комплекс мероприятий по облагораживанию прилегающей территории», — рассказал собеседник нашего издания.

По его словам, в ближайшем будущем строители приступят к штукатурным работам и внутренней отделке стен. Также стартует устройство инженерных сетей, таких как отопление, канализация и водоснабжение.

Отмечается, что сдача в эксплуатацию образовательного учреждения, контрактная стоимость которого более 235 млн. рублей, запланирована на конец нынешнего года. Подрядчиком является компания «Кит-Строй».