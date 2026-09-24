Новый автобусный маршрут запустили в Малгобекском районе Ингушетии

«В администрацию района жители обратились с вопросом об организации регулярного транспортного сообщения, которое позволило бы им удобнее совершать ежедневные поездки в Малгобек и возвращаться обратно. После рассмотрения обращения были приняты необходимые меры для запуска автобусного маршрута», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы муниципалитета.

Утренний рейс отправляется из Малгобека с улицы Осканова, 100 — от остановки рядом с частным автовокзалом. Остальные рейсы в течение дня осуществляются от остановки на улице Нурадилова, 79, расположенной напротив рынка.

Согласно утвержденному расписанию, автобусы курсируют регулярно в течение дня. Стоимость проезда составляет 25 рублей, оплатить поездку можно непосредственно при посадке.