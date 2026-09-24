В Ингушетии утверждён перечень победителей грантового конкурса для СО НКО

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, приём заявок проходил с 20 июля по 20 августа 2026 года на портале. Отмечается, что поступило 35 заявок, к оценке допущено 31. Конкурс проходил при софинансировании Фонда президентских грантов, общий бюджет конкурса составил 10 млн рублей.

По итогам работы конкурсной комиссии названо 9 победителей, реализующих проекты в шести направлениях. Суммарный объём грантовой поддержки составил 9 999 000 рублей.

Ознакомиться с итоговым протоколом заседания комиссии и полным списком победителей можно на официальном сайте Миннаца Ингушетии.

Воплощение в жизнь поддержанных проектов запланирована на 2026 год.

«Министерство продолжит системную поддержку некоммерческого сектора и развитие институтов гражданского общества в республике», — подчеркнул министр Руслан Мизиев.