Ингушские единороссы проверили ход благоустройства общественного места в Назрани 

Как сообщили газете «Ингушетия» в ячейке ЕР, в осмотре участвовали секретарь местного отделения партии Юсуп Богатырев, заместитель секретаря регионального отделения по проектной деятельности Руслан Гагиев, а также работники муниципалитета.

Во время проверки оценили состояние и темпы работ. На улице Московской уже готовы тротуары, высажены растения, смонтировано освещение, уложен асфальт и обустроены водоотводы. Дополнительно установлены урны и скамейки.

Основное внимание уделили незавершенной части — созданию игровой зоны и монтажу резинового покрытия.

Руслан Гагиев подчеркнул: «Общественное место должно быть комфортным, удобным и безопасным для всех возрастов. Все работы требуется выполнить качественно и полностью. Особенно важна детская площадка — с ней пространство станет привлекательнее для семей».

Участники встречи обсудили текущие вопросы с представителями администрации и указали на необходимость завершить все запланированные мероприятия.