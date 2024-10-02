Новый ФАП в селе Южное Ингушетии примет первых пациентов в конце года 

Строительство нового медицинского учреждения стало возможным благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение». В новом ФАПе созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и лечения пациентов, в том числе маломобильных граждан.

В здании предусмотрено 20 помещений различного назначения: процедурная, кабинет фельдшера и акушера, стационарные палаты, а также установлено современное оборудование, включая УЗИ-аппарат. Все это позволит оказывать жителям села качественную первичную медицинскую помощь.

Для обеспечения своевременного начала работы нового медучреждения Глава Ингушетии поручил Минздраву в ближайшее время завершить процесс лицензирования объекта и обеспечить его функционирование до конца текущего года.

Отметим, что старый ФАП был построен в 1975 году и уже не отвечал современным требованиям и потребностям населения. В новом медицинском учреждении будут созданы оптимальные условия как для получения первичной медико-санитарной помощи, так и для работы персонала.