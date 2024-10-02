Новый ФАП в селе Южное Ингушетии примет первых пациентов в конце года 

В скором времени в сельском поселении Южное Малгобекского района начнет работу новый ФАП. Это долгожданное событие для жителей населенного пункта, численность которых составляет более 1440 человек, включая 496 детей до 18 лет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
Строительство нового медицинского учреждения стало возможным благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение». В новом ФАПе созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и лечения пациентов, в том числе маломобильных граждан.
В здании предусмотрено 20 помещений различного назначения: процедурная, кабинет фельдшера и акушера, стационарные палаты, а также установлено современное оборудование, включая УЗИ-аппарат. Все это позволит оказывать жителям села качественную первичную медицинскую помощь.
Для обеспечения своевременного начала работы нового медучреждения Глава Ингушетии поручил Минздраву в ближайшее время завершить процесс лицензирования объекта и обеспечить его функционирование до конца текущего года.
Отметим, что старый ФАП был построен в 1975 году и уже не отвечал современным требованиям и потребностям населения. В новом медицинском учреждении будут созданы оптимальные условия как для получения первичной медико-санитарной помощи, так и для работы персонала.