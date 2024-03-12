Новый корпус Дома ветеранов на 50 мест открыли в Ингушетии 

Третий по счету четырехэтажный корпус Дома ветеранов на 50 койко-мест возведен благодаря огромной и системной помощи федерального центра. Государство направило на строительство более 300 млн рублей — это яркий пример заботы о россиянах, отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в церемонии.

Он напомнил, что первое здание учреждения на 30 коек было построено в 1992 году и не могло охватить всех нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. В 2020 году, благодаря реализации нацпроекта «Демография», был возведен второй стационарный корпус на 50 коек.

«Проект для нас очень необходим и важен. Здесь смогут набираться сил, получать качественный отдых, необходимую медицинскую и психологическую помощь участники и инвалиды СВО, ветераны труда, вдовы участников ВОВ, тружеников тыла, участники боевых действий и другие категории граждан», — подчеркнул Глава региона.

Сегодня Дом ветеранов может принять одновременно 130 отдыхающих. Ранее в республиканском Минтруде сообщили, что планирует запустить на его базе санаторий.