Обманутый мошенником житель Ингушетии оказался должен банку более 40 тыс. рублей 

Правоохранителям мужчина рассказал, что в декабре 2018 года он получил от кредитного учреждения карту с лимитом 40 тыс. рублей, которой он не пользовался. В 2022 году ему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем банка, заявив о необходимости ее закрыть.

Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевший сообщил ему код, полученный им посредством СМС-сообщения, после чего тот заверил, что карта закрыта. По истечении более 3-х лет неожиданно выяснилось о наличии у заявителя задолженности перед банком в размере 44 тыс. рублей.

Неустановленному лицу вменяется ст. 159 УК России (мошенничество). Проводится проверка.