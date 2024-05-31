Житель Ингушетии подозревается в хищении из бюджета более 400 тыс. рублей 

По версии следствия, использовав фирму, зарегистрированную на имя сына, с октября по декабрь 2020 года мужчина представил в центр занятости Карабулака поддельные документы и похитил более 440 тыс. рублей.



Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере) заведено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.