Через взломанный аккаунт в WhatsApp мошенник выманил у жительницы Ингушетии 30 тыс. рублей

Злоумышленнику вменяется ч. 2 ст. 159 УК России. По данному факту полицией проводится проверка, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Ранее трое жителей республики были обмануты подобным образом. При этом, каждого из них мошенник просил перевести 47 тыс. рублей.

В министерстве внутренних дел напомнили, что нельзя доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перевести деньги. Прежде чем это сделать, необходимо перезвонить и уточнить просьбу. Нужно убедиться, что вы общаетесь с реальным владельцем аккаунта.