Через взломанный аккаунт в WhatsApp мошенник выманил у жительницы Ингушетии 30 тыс. рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» обратилась потерпевшая от действий мошенника жительница, которая сообщила, что 30 марта этого года, взломав аккаунт родственника в мессенджере WhatsApp, в ходе переписки от его имени, неизвестный убедил ее перевести 30 тыс. рублей.
Злоумышленнику вменяется ч. 2 ст. 159 УК России. По данному факту полицией проводится проверка, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Ранее трое жителей республики были обмануты подобным образом. При этом, каждого из них мошенник просил перевести 47 тыс. рублей.
В министерстве внутренних дел напомнили, что нельзя доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых с просьбой перевести деньги. Прежде чем это сделать, необходимо перезвонить и уточнить просьбу. Нужно убедиться, что вы общаетесь с реальным владельцем аккаунта.