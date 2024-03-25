Обнаружены чертежи оборонительных башен Назрановской крепости в Ингушетии 

«Чертежи датируются XIX веком. Эти архивные материалы должны поспособствовать принятию наиболее правильных и аргументированных решений при разработке плана реставрации крепости», — рассказал собеседник нашего издания.

Отмечается, что партнерами проекта выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».

Ранее наше издание информировало о том, что представители «АСМ Групп» приступают к исследованиям 200-летней Назрановской крепости, которая является объектом культурного наследия федерального значения.