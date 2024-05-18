Обновленный детский лагерь «Эрзи» в горной Ингушетии 15 июня примет первых отдыхающих 

Как рассказал побывавший на месте руководитель министерства труда, занятости и социального развития Хаджибекир Муталиев, благодаря фонду «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева для детей созданы все условия.

«Двухэтажный корпус находился в плачевном состоянии: с крыши проникала вода, отсутствовала канализация. Все это исправлено, надстроен третий этаж, соответственно увеличилась мощность лагеря. Если раньше мы могли принять около 350 детей, сейчас смело можно принимать в смену до 450», — отметил министр.

По его словам, расширен пищеблок, заменено технологическое оборудование, которое износилось за 25 лет, все отвечает современным стандартом. Проблема была и с бассейном, последние пять он не функционировал. Теперь это абсолютно новое сооружение с системой фильтрации и подогрева воды

«Когда реставрационные работы будут завершены лагерь станет флагманом отдыха не только в республике, но и по СКФО», — уверен Хаджибекир Муталиев.

Напомним, специализированный детский лагерь «Эрзи» («Орел»), расположен на высоте 1370 метров над уровнем моря в живописном Джейрахском районе. Благодаря договоренности Главы Ингушетии и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева в апреле прошлого года здесь началась масштабная реконструкция.