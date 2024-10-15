Общественники Ингушетии провели акцию «Мы против террора»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Юнармии региона, участники мероприятия рассказали жителям Малгобека о том, чем опасен терроризм и экстремизм. Жителям города вручили памятки с информацией о действиях при угрозе совершения террористических актов.

«Сегодня актуально то, что с терроризмом надо не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Только толерантность, взаимоуважение предотвратят разрастание терроризма», — подчеркнули организаторы мероприятия.