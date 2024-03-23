Общественники Ингушетии решительно осуждают теракт в Московской области

Представители Общественной палаты республики Джабраил Боков, Тимур Мартазанов, Ераки Гантемиров выразили уверенность, что заказчики, пособники и исполнители теракта не уйдут от наказания.

«В Красногорске Московской области в «Крокус Сити Холле» совершен чудовищный теракт. Хотим сказать всем, нас не запугать. Виновные в этом бесчеловечном преступлении обязательно будут наказаны. Светлая память всем погибшим, сил и терпения врачам, чтобы сохранить жизни и вылечить пострадавших. Соболезнуем и сопереживаем каждой семье, которую коснулся этот страшный теракт», — отмечается в обращении общественников. .

В регионе в связи с трагедией приспущены государственные флаги России и Ингушетии, отменены все массовые и развлекательные мероприятия, усилены меры безопасности.

По последним данным число погибших в результате террористической атаки возросло до 133 человек. ФСБ задержаны 11 человек, в их числе — четыре исполнителя, которые безжалостно расстреливали людей и подожгли здание.