Общественники призвали мэрию Магаса провести ремонт на аллее спортивной славы

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель общественного объединения, к ним обратились возмущенные горожане. Центральная клумба аллеи частично разрушена, а плитки с отпечатками ладоней известных спортсменов России покрыты грязью и мусором.

Представители Народного фронта уже направили обращение в администрацию города с требованием провести ремонт и восстановление символической части столицы региона.

Напомним, аллея спортивной славы была открыта в июне 2015 года по инициативе руководства республики. Здесь можно увидеть именные таблички чемпионов, призеров олимпийских игр и чемпионов мира.

Отпечатки своих ладоней на памятных плитах оставили выдающиеся тренеры, спортсмены республики и России, в том числе олимпийские чемпионы.