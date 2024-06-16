Общественные деятели Ингушетии осудили захват заложников в ростовском СИЗО

«Священный для всех мусульман праздник Курбан-байрам был омрачён инцидентом в СИЗО г. Ростов-на-Дону. Жители Кавказа как никто другой понимают, насколько жестокими могут быть проявления терроризма, — рассказал член Общественной палаты Ингушетии Анзор Горчханов.

Председатель Всероссийского Межнационального Союза Молодежи по региону также высказался по поводу данного инцидента.

«Всероссийский межнациональный союз молодёжи в Республике Ингушетия выступает категорически против любого насилия в любой форме», — сообщил Инал Оздоев.

Он отметил, что ислам — это религия мира и добра.

Председатель ОНК республики Тимур Мартазанов осудил данный поступок и подчеркнул, что Россия и Ингушетия выступают против любых проявлений терроризма и насилия.

Председатель примирительной комиссии при Главе Ингушетии Саид-Хусейн Акилов выразил осуждение действиям заключённых, которые захватили сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону во время празднования Курбан-Байрама.

«Сегодня Курбан-Байрам и желаем всем жителям нашей страны мира и благополучия! Терроризм и экстремизм вне общества и религии!», — отметил Акилов.

В связи с тем, что среди участников захвата заложников были выходцы из Ингушетии, представители примирительной комиссии обратились к жителям республики с просьбой не предпринимать никаких поспешных решений или действий на основе этих событий.

Данный инцидент вызвал резкую критику со стороны общественных деятелей, которые считают его недопустимым и не имеющим ничего общего с исламом.