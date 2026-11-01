Общественник проверил прозрачность аттестации сотрудников МВД по Ингушетии 

В МВД по республике состоялась плановая аттестация сотрудников органов внутренних дел, цель которой оценить профессиональный уровень правоохранителей, соответствие занимаемым должностям и готовность решать служебные задачи в современных условиях, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
В заседании аттестационной комиссии, которую возглавил заместитель министра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев, принял участие член Общественного совета при региональном МВД Инал Оздоев.
В ходе аттестации анализировались результаты служебной деятельности, уровень теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, дисциплинарные и морально-деловые качества сотрудников. Отдельный акцент был сделан на практических навыках, необходимых для эффективного реагирования на современные вызовы и защиты прав граждан.
Общественный совет регулярно участвует в ключевых кадровых и профилактических мероприятиях ведомства. Это способствует укреплению доверия между полицией и населением, повышению стандартов профессиональной службы.
Инал Оздоев в целом положительно оценил качество работы аттестационной комиссии, особо подчеркнув прозрачность и объективность процедуры оценки профессионального уровня сотрудников.