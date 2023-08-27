Напомним, что в 2010 году руководством региона было принято решение о создании национального телерадиовещания. Официально национальное телевидение Ингушетии начало трансляцию на спутнике «Триколор ТВ» 27 августа 2013 года, хотя пилотный запуск был еще 31 мая 2013 года в режиме тестового вещания. С 31 июля текущего года НТРК возглавляет известный и опытный журналист, бывший главный редактор газеты «Ингушетия», председатель регионального отделения союза журналистов России Шамсудин Боков.

«Поздравил большой коллектив НТРК «Ингушетия» с юбилеем — десятилетием телерадиокомпании. В истории важнейшей информационной платформы нашей республики много славных страниц. Эти десять лет показали, что наличие собственной региональной телекомпании имеет огромное значение в деле духовного воспитания молодежи и всего общества, консолидации и единства жителей республики, сохранения родного языка, лучших традиций и народных устоев», — написал в своем ТГ Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, режиссеры и операторы, редакторы и монтажеры, корреспонденты и ведущие — не просто готовят сюжеты и передачи, в которых рассказываете о событиях и людях, они создают летопись жизни региона.

«Важно понимать и помнить, что мы все работаем на свою республику и страну и должны делать это лучшим образом. От всей души поздравляю коллектив Национального телевидения Ингушетии с этим знаменательным юбилеем. Желаю много счастья, успехов, здоровья, новых творческих достижений и профессионального роста», — подчеркнул Глава республики.

Отметим, что к 10-летию телевидение подошло уже сформировавшимся, профессиональным, зрелым коллективом. На сегодняшний день НТРК «Ингушетия» вещает 24 часа в сутки, 16 из которых — это собственный контент телеканала. Производит более 50 программ в неделю и выходит в прямой эфир более 30 раз.

Здание комплекса состоит из четырех аппаратных блоков и трех студий. Информационная служба телекомпании производит десять выпусков новостей в сутки. Ежедневно выезжает до 15-ти съемочных групп. Вещание ведется по «Триколору», кабельным сетям, в сети Интернет, MMDS и в мобильных приложениях. Телерадиокомпания активно сотрудничает с региональными телекомпаниями.

Телевидение создавалось с целью круглосуточного вещания канала, который бы выступал мощным фактором информационного единения всех ингушей, проживающих как в республике, так и за её пределами, а также для широкого российского и мирового зрителя в целях туристической и инвестиционной привлекательности.

Сегодня национальное телевидение Ингушетии полноценно и широкомасштабно представляет все те преобразования, которые происходят в республике. Каждый ингуш, где бы он ни находился, может чувствовать свою сопричастность к тем процессам, которые у нас происходят.

НТРК осуществляет оригинальное вещание познавательных и востребованных передач, среди которых исторически-познавательные документальные фильмы, военные и фильмы патриотического направления, а также мультфильмы для детей.

Программы выходят на двух языках: ингушском и русском. Основные направления вещания: информационное, общественно-политическое, социально-экономическое, духовно-нравственное, культурно-просветительское, детско-молодежное и спортивное.

С 28 декабря 2016 года национальное радио «Ингушетия» вышло на новый уровень вещание — на собственной частоте 88.8 FM. Это полноценное 24-часовое радиовещание. Поклонники национального радио могут слушать его в любой точке республики и за её пределами. В эфир ежедневно выходят новости, различного рода информационно-аналитические, общественно-политические, развлекательные и познавательные программы, среди которых особой популярностью пользуются передачи духовно-нравственного содержания.

Как отметили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, сегодня невозможно представить весь поток информации в республике без острых сюжетов и, безусловно, креативных телепередач НТРК «Ингушетия».

Национальная телерадиокомпания находится в авангарде освещения самых значимых для региона событий и жизни ее граждан, что является одним из ключевых звеньев в формировании положительного имиджа Ингушетии.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет коллег с юбилеем и желает им творческих успехов, добра и мира!