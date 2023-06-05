Первая мировая война 1914-1918 гг. — один из масштабных конфликтов в истории человечества, в котором приняли участие 38 стран из существующих в то время 59 независимых государств. Одним из ярких военных событием этой войны стало сражение, которое осталось в истории под названием Брусиловский прорыв, в честь генерала А. А. Брусилова, назначенного в 1916 году командующим Юго-Западным фронтом. Он решительно выступил против сугубо пассивной, оборонительной роли русских войск, которое тянулось с большими потерями уже два года, и настоял на проведении наступательных действий своих войск.

Так в течение двух месяцев, с мая по июль, в ходе удачных наступательных операций он занял значительную часть территории Западной Украины. Знаменитое наступление началось 22 мая (4 июня по новому стилю). Событие приобрело мировую известность. В первый же день Брусиловского наступления на нескольких участках удалось овладеть позициями противника. В два следующие дня прорыв был полностью завершен. В его результате в плен было захвачено более 200 тыс. офицеров и солдат противника. Столь значительный успех русских войск стал неожиданностью для вражеских военачальников, так как ранее положение России на этом фронте было тяжелым.

В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение австро-венгерской армии, фронты при этом продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории противника. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции.

Помимо прочего, армии Юго-Западного фронта выполнили и союзную миссию: оттянули на себя все неприятельские резервы с Итальянского фронта, вынудив австрийцев прекратить там наступательные операции.

Следует отметить, что Кавказская туземная конная дивизия, больше известная как Дикая дивизия, сформированная летом 1914 года по приказу Николая II, состоящая из представителей кавказских национальностей, участвовала в этом сражении в составе 2-го кавалерийского корпуса 7-ой армии. По свидетельству некоторых историков-кавказоведов, именно Дикая дивизия поставила окончательную точку в этой операции.

Дивизия состояла из шести полков — Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Дагестанского и Чеченского. Джигиты прибывали на своих конях, в собственной форме — кафтанах-черкесках и папахах, со своим холодным оружием. За казённый счёт была только винтовка. Жалованье составляло 20 рублей в месяц.

О боевом духе, сплочённости и успехах Дикой дивизии говорит атмосфера взаимоотношений по кавказским традициям, которая была между офицерами и всадниками. Это стало известно из воспоминаний очевидцев тех событий и исторических записей. Здесь царил подлинный демократизм, и главным мерилом были реальные боевые заслуги. Во главу угла ставилась особенность горца, чувство его собственного достоинства и полное отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Иначе говоря, ценились не чины и звания, а личная храбрость и верность воинов. По кавказским традициям, почётные места в полковых офицерских собраниях нередко занимали уважаемые люди почтенного возраста из числа унтер-офицеров и даже рядовых всадников. В дивизии царил домашний дух, гостей в каждом полку встречали так, как у себя дома. Часто молодые офицеры действовали вразрез уставам, но по горским обычаям. Также характерной чертой была религиозная терпимость. Уважение к разным вероисповеданиям, традициям и обычаям друг друга.

Так, в Ингушском и Чеченском полках во главу угла ставился незыблемый обычай уважения и почитания старших. К примеру, в Кабардинском полку, если состав офицеров мусульман превышал по количеству христиан, то присутствующие оставались по мусульманскому обычаю в папахах, если наоборот, то все папахи снимали.

Говоря об участии ингушского полка в Брусиловском сражении, историк Тамерлан Муталиев писал: «После очередной неудачи... генерал-майор Гагарин бросил на село в неожиданную для противника атаку 4 сотни Ингушского конного полка». Несмотря на упорное сопротивление немцев, к 20 часам село Езержаны было взято. Но «пали смертью храбрых в лихой атаке командир сотни поручик Крым-Султан Базоркин и 19 всадников, скончались от полученных ран еще 18 ингушей. Вечная память храбрым джигитам», — писал в своем приказе по дивизии генерал-лейтенант Дмитрий Багратион.

Вообще, в Дикой дивизии ингушский полк был единственным, который выступал на войну со своим знаменем — с Георгиевским штандартом, заслуженным Ингушским конно-иррегулярным дивизионом за участие в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов. Этот штандарт ингуши выносили вместе с полковым знаменем как свидетельство доблести дедов и отцов. Ингушский полк всегда стоял на передовых позициях и большую часть времени проводил в наступлении.

31 июля 1916 года Верховный главнокомандующий, Император Николай II писал в телеграмме на имя генерала А. А. Брусилова: «Приветствую Вас, Алексей Алексеевич, с поражением врага и благодарю вас, командующих армиями и всех начальствующих лиц до младших офицеров включительно, за умелое руководство нашими доблестными войсками и за достижение весьма крупного успеха. Передайте моим горячо любимым войскам вверенного Вам фронта, что я слежу за их молодецкими действиями с чувством гордости и удовлетворения, ценю их порыв и выражаю им самую сердечную благодарность!»