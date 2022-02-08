На инспектора ВАИ в отдельно взятом подразделении возложен довольно обширный спектр задач — начиная от надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения в войсках национальной гвардии, заканчивая сопровождением передвижения воинских колонн и транспортных средств.

Кроме того, важную часть обязанностей инспектора составляет организация и проведение в войсках национальной гвардии мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

С этой целью в республиканском управлении Росгвардии регулярно проводятся технические конференции, на которых, во взаимодействии с региональным УГИБДД до личного состава территориального органа и подразделений национальной гвардии доводятся актуальные изменения в законодательстве и статистические данные о нарушениях правил дорожного движения и их последствиях. Итогом указанной деятельности является общее снижение аварийности на войсковом, служебном и личном транспорте военнослужащих и сотрудников.

Вспоминая о служебном транспорте Росгвардии, обывателю зачастую приходят на ум знаки отличия, размещенные на нем. Помимо привычных полос определенной цветовой гаммы и проблесковых маячков, заметным отличием являются черные государственные регистрационные знаки. Они чаще всего имеют свою серию, количество и расположение символов, а также обозначение региона.

«Управление таким транспортным средством — это, в первую очередь, дополнительная ответственность. Черные регистрационные знаки заметно издалека, и водитель, передвигающийся на транспорте с такими номерами, просто обязан быть примером безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Что касается внешнего вида номеров, то цвет и цифры, расположенные там, где на обычных регистрационных знаках расположен регион, в нашем случае обозначают принадлежность к определенному роду войск. Другими словами, если вы видите в Ингушетии служебный автомобиль с черными государственными регистрационными знаками и «регионом» 11 — это не означает, что он прибыл к нам с Республики Коми. Это как раз тот случай, когда цифра «11» не имеет отношения к региону регистрации. Прочие цифры, такие как 15, 21 или даже 99 — также обозначают принадлежность к ведомству или структурному подразделению одного из ведомств», — рассказал инспектор ВАИ старший лейтенант Ислам Котиев.

Регистрация автотранспорта для получения таких регистрационных знаков — это, к слову, также одна из функций военной автоинспекции Росгвардии. При проведении регистрации военнослужащие ВАИ также проводят техническое диагностирования транспортных средств и оформление диагностической карты. В целом, все перечисленное практически полностью соответствует тому, что осуществляют полицейские коллеги военных автоинспекторов в отношение гражданского автотранспорта. Остается открытым лишь один вопрос — может ли инспектор ВАИ останавливать служебный транспорт Росгвардии для проверки?

«Должностные лица ВАИ при выполнении возложенных задач и функций могут останавливать водителей транспортных средств войск национальной гвардии для проверки документов на право пользования ими, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз, изымать эти документы в случаях, предусмотренных КоАП. В случае сопровождения инспектор ВАИ также может прекратить движение сопровождаемых транспортных средств в случаях выявления обстоятельств, препятствующих безопасному движению и невозможности их устранения», — добавил старший лейтенант Котиев.