На месте возведения объекта побывал Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что наличие новых очистных сооружений обеспечит отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшит экологическую ситуацию в регионе в целом.

Он дал поручение создать рабочую группу при мэрии и разъяснять жителям порядок подключения к центральному коллектору во избежание несанкционированных врезок, составить при этом дорожную карту и расписать каждый шаг поэтапно.

Проект стоимостью 3,6 млрд инициирован в марте текущего года в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Он включает в себя коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод. Площадь комплекса составит 6,5 га, застройки — 6 тыс. квадратных метров, мощность — 16 тыс. м³ в сутки.

К коллектору протяженностью 20 км будут производиться подключения частных домовладений, оформление разрешений и сопроводительной документации будет производиться через местные муниципалитеты. Сдача в эксплуатацию очистных сооружений запланирована на конец 2024 года.

Спектр строительных работ на участке широкий, реализация их основной части намечена на 2023 и 2024 годы. Начальный этап включает устройство первичного отстойника, денитрификатора — аэротенк, четырех вторичных отстойников, распределительной камеры, иловой площадки в 1380 м², железобетонных колодцев, а также восстановление нарушенных дорог и проездов — 5600 м², укладку трубопроводов. Сумма, выделенная на данной стадии, составляет 173 млн рублей.

Второй период предполагает подготовку здания механической, технологического оборудования, напорного трубопровода, канализационного коллектора, обводных лотков вокруг колодцев, объектов энергетического хозяйства, дизель-генератора, кабельных сетей. На месте частично выполнены работы по закладке фундамента.

«Отсутствие системы водоотведения создает определенные трудности населению и отрицательно влияет на их бытовые условия и экологическую обстановку в республике. Канализационный коллектор жизненно необходим для наших населенных пунктов», — отметил в своем Телеграм-канале руководитель региона.