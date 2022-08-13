Ингушетию будут представлять 40 человек. В этом году ключевой темой форума станет Год культурного наследия народов России. Уникальная взаимосвязь всех смен обеспечит формирование единого молодежного сообщества, разработку новых концепций и методик работы.

Молодые люди из республики представят 18 проектов по различным направлениям: экология и спорт, театральное и поэтическое искусство, педагогика, донорство и добровольчество.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что молодежь республики уже не раз показывала отличные результаты на «Машуке», и для многих он стал площадкой для старта.

«Здесь поддерживают молодежные инициативы и дают возможность для становления будущим лидерам. Опыт, приобретенный на форуме, будет востребован и полезен для региона, поможет ребятам реализовывать свои идеи во всех сферах жизни нашего общества», — подчеркнул он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Как и в предыдущие годы, участникам форума будет предложена полезная и насыщенная образовательная программа: лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности. Для общения с активной молодежью на площадку форума будут прибывать почетные гости: политики, общественные деятели, предприниматели.

Сохранится ключевая составляющая форума — защита проектов: участники мероприятия представят свои проектные инициативы в грантовом конкурсе Росмолодежи. Победители, как и раньше, будут определены по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого представленного проекта.

В культурно-досуговой программе участники смогут посетить ремесленные мастерские, дебаты, квесты, кейсовые соревнования, концертные программы.

Новаторской станет проектно-практическая часть, которая теперь подразумевает исследование особенностей Пятигорска, его исторических объектов, общение с местными жителями. Полученный опыт участники оформят в образовательный или просветительский продукт.

«Машук-2022» обеспечит взаимосвязь всех смен форума. Первая смена актуализирует опыт в области добровольчества и межнационального взаимодействия, разрабатывает альтернативные инструменты просвещения через туристические маршруты. На второй смене пройдёт обмен практиками в просветительской деятельности и работа с предложениями молодых людей первой смены для подготовки методических рекомендаций к реализации. В это время цифровая смена освоит инструменты в медиа- и digital-сферах через разработку кейсов первой и второй смен в продвижении и реализации практик в онлайн-пространстве.

Итогами работы трех смен форума станет оформление и упаковка решений в единый продукт, включающий в себя результаты образовательного хакатона, методическое описание акций и сценариев по проведению просветительских волонтерских проектов, комплекс решений по популяризации родной территории и познавательные туристические маршруты для молодежи, чек-листы по коммуникации в цифровом пространстве.

Смена «Наши открытия» — 13-20 августа, смена «Наши смыслы» — 20-27 августа, цифровая смена — 22-26 августа.