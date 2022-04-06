Это историческое решение положило начало долгому и кропотливому пути, ведь ещё долго библиотека существовала только на бумаге и открылась для своих читателей лишь спустя 2,5 года.

С тех пор главная библиотека Ингушетии гордо несёт своё звание «Национальная библиотека». Знакомая и родная всем жителям республики, она стала главным информационным культурным центром, интеллектуальным маяком, региональным центром книжной культуры, досуга и образования.

К моменту создания библиотека не имела материальной базы — ни здания, ни фондов, ни оснащения. 9 августа 1994 года библиотеке в целях временного размещения было предоставлено здание кинотеатра. В формировании ядра книжного фонда библиотеки приняли участие федеральные, региональные библиотеки, частные лица. В 1995 году из резервного фонда Министерства культуры РФ для формирования фонда создаваемой ингушской республиканской библиотеки было безвозмездно передано 4 000 книг.

Лишь в октябре 1995 года библиотека открылась для читателей. С этого периода бессменным директором библиотеки является Радима Абдуллаевна Газдиева — заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель почетного звания «Просветитель XXI века», вручаемой Мировым Артийским комитетом и Мировой Ассамблеей общественного признания. Р. Газдиевой была разработана концепция развития библиотеки, которая определила магистральный путь ее деятельности. Ведущая роль в формировании политики библиотечного дела республики отводилась перспективным планам и проектам, инновационной деятельности. Почти одновременно с традиционными формами библиотечной работы вводились новые в соответствии с требованиями современного информационного общества.

С первых шагов своего становления Национальная библиотека стала полноправным участником национально-культурного строительства, сохранения национальной памяти, приумножения духовного потенциала народа.

В 1997 году был принят Закон Республики Ингушетия «О библиотечном деле и обязательном бесплатном экземпляре документов». Статья 18 Закона гласит: «Библиотечные фонды... объявляются национальным и культурным достоянием Республики Ингушетия».

13 июля 1999 года Республиканской библиотеке был присвоен статус Национальной библиотеки Республики Ингушетия.

Фонд Национальной библиотеки насчитывает свыше 150 тыс. экземпляров документов, более 230 наименований периодических изданий, оснащен обширным справочно-библиографическим аппаратом. Объем собственных электронных баз данных составляет более 200 тыс. записей.

Электронный каталог НБРИ доступен на сайте библиотеки.

Ресурсная база НБРИ предоставляет онлайн-доступ к полнотекстовой базе диссертаций Российской государственной библиотеки, Национальной электронной библиотеке (НЭБ), справочным базам правовых систем, республиканским правовым базам данных, собственным библиографическим базам данных.

Максимально полное формирование и сохранение документального национального фонда как интеллектуальной основы развития общества, создание краеведческих библиографических баз данных, пропаганда национального культурного наследия — основной вектор развития Национальной библиотеки РИ.

«Год 30-летия нашей республики Национальная библиотека Республики Ингушетия имени Дж. Х. Яндиева, как один из символов государственности, все накопленные ресурсы и свои устремления направляет на благо развития и преумножения национального культурного наследия, будущего народа», — пишет НБРИ на своей странице в «Телеграм».